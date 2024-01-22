الرياضة

التشكيلة المتوقعة لـ إنتر ميلان ضد نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق إنتر ميلان منافسه نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي اليوم الإثنين في تمام الساعة  التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب “ الأول بارك ” في المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس السوبر الايطالي بين نابولي وانتر ميلان مساء اليوم الإثنين.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد نابولي في نهائي السوبر الإيطالي


حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بنيامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

الوسط: فيديريكو ديماركو، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، ماتيو دارميان.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر ميلان والمعلقين

ستذاع مباراة إنتر ميلان  ضد نابولي في نهائي السوبر الايطالي عبر قناتي AD SPORTS Premium 1 وSSC1 HD.


ويتولي التعليق   على المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1، بلال علام، بينما سيعلق حاتم بطيشة وعلي سعيد الكعبي على المباراة عبر قناة SSC1 HD.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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