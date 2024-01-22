التشكيلة المتوقعة لـ إنتر ميلان ضد نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق إنتر ميلان منافسه نابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في المملكة العربية السعودية.

ويحتضن ملعب “ الأول بارك ” في المملكة العربية السعودية مباراة نهائي كأس السوبر الايطالي بين نابولي وانتر ميلان مساء اليوم الإثنين.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد نابولي في نهائي السوبر الإيطالي



حراسة المرمى: يان سومر.

الدفاع: بنيامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

الوسط: فيديريكو ديماركو، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، ماتيو دارميان.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر ميلان والمعلقين

ستذاع مباراة إنتر ميلان ضد نابولي في نهائي السوبر الايطالي عبر قناتي AD SPORTS Premium 1 وSSC1 HD.



ويتولي التعليق على المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1، بلال علام، بينما سيعلق حاتم بطيشة وعلي سعيد الكعبي على المباراة عبر قناة SSC1 HD.