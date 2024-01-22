نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق: وجود محمد صلاح مهم من الجانب المعنوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن وجود صلاح مهم من الجانب المعنوي.

وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "وجود محمد صلاح مهم من الجانب المعنوي كقائد للفريق، ثقتي كبيرة بكل المجموعة للوصول إلى النهائي".

وأكمل: "إذا كان صلاح جاهزا للمشاركة في النهائي وسألت اللاعبين هل يشارك أم لا سيقولون بالتأكيد، لا يوجد خلاف بين اللاعبين والمصلحة الواحدة".

وأتم: "متفائل بمباراة الغد، هناك اصرار ومعنويات اللاعبين قوية بعد الشوط الثاني أمام غانا".