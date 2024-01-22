الرياضة

مدرب منتخب مصر السابق: وجود محمد صلاح مهم من الجانب المعنوي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن وجود صلاح مهم من الجانب المعنوي.

وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "وجود محمد صلاح مهم من الجانب المعنوي كقائد للفريق، ثقتي كبيرة بكل المجموعة للوصول إلى النهائي".

وأكمل: "إذا كان صلاح جاهزا للمشاركة في النهائي وسألت اللاعبين هل يشارك أم لا سيقولون بالتأكيد، لا يوجد خلاف بين اللاعبين والمصلحة الواحدة".

وأتم: "متفائل بمباراة الغد، هناك اصرار ومعنويات اللاعبين قوية بعد الشوط الثاني أمام غانا".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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