نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر السابق: وجود محمد صلاح مهم من الجانب المعنوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن وجود صلاح مهم من الجانب المعنوي.
وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "وجود محمد صلاح مهم من الجانب المعنوي كقائد للفريق، ثقتي كبيرة بكل المجموعة للوصول إلى النهائي".
وأكمل: "إذا كان صلاح جاهزا للمشاركة في النهائي وسألت اللاعبين هل يشارك أم لا سيقولون بالتأكيد، لا يوجد خلاف بين اللاعبين والمصلحة الواحدة".
وأتم: "متفائل بمباراة الغد، هناك اصرار ومعنويات اللاعبين قوية بعد الشوط الثاني أمام غانا".