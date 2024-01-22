نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر فى كوت ديفوار يوضح حقيقة عودة محمد صلاح لصفوف المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال شريف سيف سفير مصر فى كوت ديفوار إنه من الصعب عودة محمد صلاح لصفوف المنتخب الوطنى مرة أخرى بعد قرار سفره إلى إنجلترا مؤكدًا أنه ليس لديه أى ملعومة ولكنه يتحدث بلسان الجمهور لافتًا إلى أنه سيتواصل مع مسئولى الفرعنة لمعرفة تفاصيل سفر نجم ليفربول.

وتساءل شريف سيف خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن مجدى عبد الغنى عبر برنامج ملعب الشمس:" هل هناك فرصة لعودة محمد صلاح لصفوف المنتخب الوطنى مرة أخري، بعد سفره إلى إنجلترا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة وأنا أتكلم بلسان الجمهور وليس لدى أى معلومة".

تابع سفير مصر:" الجالية المصرية،ستساند المنتخب المصرى حتى أخر صفارة فى بطولة أمم إفريقيا ولاحظت تركيز وعمل جاد من لاعبي الفراعنة من أجل خطف تذكرة التأهل إلى الدور المقبل من بطولة أمم إفريقيا 2023".



وأكمل سفير مصر فى كوت ديفزار حديثه قائلًا:" المنتخب الوطنى يملك عناصر جيدة وبإذن الله اللاعبون سيشرفونا وسيقدموا مستوي مميز،وسيسعدوا جماهير الشعب المصري بالصعود إلى الدورالمقبل".

وواصل:" نتمنى أن المنتخب الوطنى يفوز على كاب فيردى ونتجنب الدخول فى حسابات معقدة والجميع يدعم الفراعنة من أجل تحقيق حلم الصعود للدور المقبل".