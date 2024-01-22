نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دويدار عن احتراف اللاعبين المصريين: الأندية تستمع فقط لجماهيرها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق صعوبة تكرار تجربة المنتخبات الإفريقية في مصر

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما قام به محمد صلاح في تجربته الاحترافية أمر استثنائي لا يتكرر كثيرًا".

وأضاف: "غانا وكوت ديفوار والسنغال والجزائر لديها أكاديميات كبيرة، تساهم في تطوير اللاعبين، ونرى الآن عدد اللاعبين المحترفين في صفوفهم".

وتابع: "من الصعب تكرار ذلك في مصر، ولن يحدث، فالأندية لا تعمل بما نقوله، والأندية تستمع لطلبات الجماهير فقط".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "اللاعب المصري أيضًا يريد الاحتراف في الدوري السعودي، لأنه ينظر للأموال أكثر من الاحتراف".