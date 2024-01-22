الرياضة

أحمد دويدار عن احتراف اللاعبين المصريين: الأندية تستمع فقط لجماهيرها

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق صعوبة تكرار تجربة المنتخبات الإفريقية في مصر

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما قام به محمد صلاح في تجربته الاحترافية أمر استثنائي لا يتكرر كثيرًا".

وأضاف: "غانا وكوت ديفوار والسنغال والجزائر لديها أكاديميات كبيرة، تساهم في تطوير اللاعبين، ونرى الآن عدد اللاعبين المحترفين في صفوفهم".

وتابع: "من الصعب تكرار ذلك في مصر، ولن يحدث، فالأندية لا تعمل بما نقوله، والأندية تستمع لطلبات الجماهير فقط".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "اللاعب المصري أيضًا يريد الاحتراف في الدوري السعودي، لأنه ينظر للأموال أكثر من الاحتراف".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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