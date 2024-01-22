نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: صلاح يعرف قيمة الاحتراف.. ويكرر ما قلته منذ 20 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق بتصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حول أهمية احتراف اللاعبين المصريين في الخارج.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتدا على قناة المحور: "محمد صلاح يخوض تجربة مميزة في الاحتراف، هي الأفضل في تاريخ مصر، ويعرف تمامًا قيمة أن يحترف 20 لاعبًا من المنتخب في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأضاف: "صلاح يعرف كيف يتطور اللاعب في تجربة الاحتراف.. نحن نعتز بالدوري المصري وبأنديتنا، ولكن الاحتراف يجعل اللاعب يتطور أكثر".

وتابع: "محمد صلاح يعرف أن تطور المنتخبات الإفريقية في الفترة الحالية يأتي بسبب احتراف عدد كبير من اللاعبين في الدوريات الأوروبية".

وأكمل: "ما يقوله محمد صلاح سبق أن قلته في 2004 و2002، لأنني أعرف قيمة احتراف اللاعب في سن 19 عامًا، والدي زرع فيّ أهمية أن أحترف في الخارج".



وعن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، أتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مباريات الأدوار الإقصائية قد يختلف فيها أداء اللاعبين، حالة اللاعبين ستختلف بالتأكيد حال التأهل من دور المجموعات".