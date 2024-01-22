نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر.. سيف زاهر يفتح النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي الرياضي، سيف زاهر، رسالة نارية لاتحاد الكرة بعد الإعلان عن مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب المصري إلى ليفربول الإنجليزي؛ من أجل التأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا.



حيث قال سيف زاهر عبر برنامجه الرياضي ملعب أون تايم على شبكة قنوات أون تايم سبورتس: "اتحاد الكورة بيقولوا احنا مش متابعين ما يخص صلاح وقرار عودته لليفربول، التوقيت الذي تم الإعلان عنه غير مناسب، المخطئ هنا ليس ليفربول الذي يعلن دون التطرق لمشاعر أو ما شابه، ولكن من وجهة نظري من يتحمل ذلك الخطأ هو اتحاد الكرة".



وتابع: "كان هناك مباحثات من ليفربول من أول لحظة بعد المباراة التي تعرض فيها صلاح للإصابة بعودة صلاح بعد مباراة الرأس الأخضر وأنا أعلم هذا الأمر منذ أمس، واتحاد الكرة كان سيعلن ذلك بعد المباراة مباشرة".



وأكمل زاهر: "الإعلان عن هذا الأمر بعد المباراة كان سيصبح التوقيت الصحيح، ولكن ليفربول أعلنت أن صلاح سيعود من أجل العلاج، من وجهة نظري توقيت الحديث في ذلك الأمر خطأ بالإيجاب أو بالسلب".



وأردف موجهًا رسالة لأعضاء اتحاد الكرة: "نحن ندفع المركب لتسييرها فإذا سمحتوا التزموا الصمت، لا تجيب على الصحفيين ولاترد على هذه الأسئلة هناك 24 ساعة فاصلة في تاريخ المنتخب الوطني، حتى الأن المنتخب الوطني غير موجود والأداء غير موجود أيضًا ولا يُعجب أحد".

رسالة من لاعبي المنتخب المصري للجماهير

وأضاف: "الأن أنا قادم برسالة من لاعبي المنتخب المصري، نحن نعلم حزن الجماهير ونقدر ذلك كثيرًا، ونريد مصالحته ونعالهم فوق رؤوسنا".



واختتم: "كل لاعبي مصر بيقولوا انتظروا غدًا، كله متسجل والحساب متأجل، لا تضغطوا على المنتخب الأن، دعموهم وإذا غادروا من البطولة افعلوا ما تشاؤوا بهم، فقط 24 ساعة نكون سند للمنتخب الوطني، غدًا تحدي كبير للاعبين".