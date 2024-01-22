نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دويدار: هذا اللاعب يعود للزمالك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق مغادرة صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح دويدار أن سيف فاروق جعفر، لاعب نادي بيراميدز سيعود لصفوف الزمالك في الشتاء الجاري، وذلك بعد التوصل لاتفاق خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صلاح محسن أصبح خارج النادي الأهلي، وسيف فاروق جعفر سيعود لنادي الزمالك".

يُذكر أن سيف فاروق جعفر كان قد انتقل لصفوف نادي بيراميدز في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، فيما عاد صلاح محسن إلى الأهلي، بعد فترة إعارة لنادي سيراميكا كليوباترا.