نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة تونس.. ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم عقب فوز جنوب إفريقيا على ناميبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم بقيادة نجمه بيرسي تاو، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب ناميبيا، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

كما تعادل منتخب تونس مع نظيره المنتخب المالي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

حيث يقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات جنوب إفريقيا؛ مالي؛ بالإضافة إلى منتخب ناميبيا.

ترتيب المجموعة الخامسة عقب فوز جنوب إفريقيا على ناميبيا

منتخب مالي: 4 نقاط

منتخب جنوب إفريقيا: 3 نقاط

منتخب ناميبيا: 3 نقاط

منتخب تونس: نقطة واحدة

والجدير بالذكر أن المنتخب التونسي، من المنتظر أن يواجه نظيره منتخب جنوب إفريقيا؛ في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

