نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول تعليق من رومان سايس عقب احداث مواجهة المغرب والكونغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم المغربي رومان سايس، قائد منتخب المغرب، على الأحداث التي جرت بعد نهاية مباراة أسود الأطلس مع الكونغو الديمقراطية أظهر تفهمًا وحكمة. بعد تعادل المنتخبين 1-1، حيث تصاعدت حدة التوتر وشهدت الميدان اشتباكات بين الفريقين.

اول تعليق من رومان سايس عقب احداث مواجهة المغرب والكونغو

عبر حسابه على إنستجرام، أشار سايس إلى طبيعة التنافس في كرة القدم وكيف يمكن للأدرينالين المرتفع والضغط النفسي أحيانًا أن يؤديا إلى مثل هذه المشاهد. وأكد أن ما يحدث في الملاعب يجب أن يظل داخلها.

وفي تحذير لاستخدام الأحداث بشكل سلبي، قال سايس: "لا ينبغي خلط الأمور"، مشددًا على أهمية الحفاظ على نبل وروح الرياضة داخل الميدان. وأعرب عن فخره بالتمثيل لإفريقيا، داعيًا إلى الحفاظ على عمق العلاقات وصون الأخوة بين الفرق، مشددًا على أهمية تعزيز صورة كرة القدم الأفريقية والبقاء إخوة في كل المواجهات.