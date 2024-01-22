نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول ضد بيرسي تاو.. موعد مباراة جنوب إفريقيا القادمة في كأس الأمم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم بقيادة نجمه بيرسي تاو، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب ناميبيا، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، سقط منتخب تونس في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره المنتخب المالي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

حيث يقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات جنوب إفريقيا؛ مالي؛ بالإضافة إلى منتخب ناميبيا.

موعد مباراة جنوب إفريقيا القادمة في كأس أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن تنطلق مواجهة نارية بين منتخب جنوب إفريقيا، مع نظيره المنتخب التونسي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا، يوم 24 من شهر يناير الجاري الموافق الأربعاء المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة جنوب إفريقيا ضد تونس، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب المجموعة الخامسة عقب فوز جنوب إفريقيا على ناميبيا

منتخب مالي: 4 نقاط

منتخب جنوب إفريقيا: 3 نقاط

منتخب ناميبيا: 3 نقاط

منتخب تونس: نقطة واحدة

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.