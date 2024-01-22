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أحمد جودة - القاهرة - افادت بعض المصادر الصحفية ان نادي الزمالك أكمل التعاقد مع جناح الداخلية، مهاب ياسر، بقيمة 4 ملايين جنيه

الزمالك يحصل على توقيع اولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

ووقع اللاعب عقدا لثلاث سنوات ونصف، بينما ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الصفقة تشمل بندًا يتيح دفع مليون جنيه إضافية للداخلية إذا انضم اللاعب إلى منتخب مصر.

تم إرسال قيمة الصفقة إلى الداخلية، ومن المتوقع أن تقوم الداخلية بإرسال الاستغناء الخاص باللاعب.

مهاب ياسر، البالغ من العمر 26 عامًا، خاض 11 مباراة هذا الموسم مع الداخلية، سجل هدفا واحدا، وانضم إلى الداخلية قادما من إنبي في عام 2022