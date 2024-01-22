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أحمد جودة - القاهرة - تأهل 3 لاعبين من أندية وادى دجلة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة جي بي مورجان للإسكواش، والتى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 17 إلى 26 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد إحدى البطولات البلاتينية بلعبة الإسكواش.

تألق لاعبي وادى دجلة في بطولة جي بي مورجان... تأهل 3 لاعبين للدور ربع النهائي

يأتي ذلك استكمالًا للأداء المتميز لابطال "وادى دجلة" في كبرى البطولات المحلية والدولية، بفضل جهود إدارة النادي في اكتشاف المواهب ودعم تطوير مستواها بأفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية للحفاظ على ريادة لعبة الإسكواش.

واستطاعت الدجلاوية روان العربي- المصنفه الـ12 عالميًا- التأهل لربع نهائي بطولة جي بي مورجان، بعد تغلبها على اللاعبة البلجيكية نيللي جيليس- المصنفة الـ4 عالميًا- بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (7-11) (11-1) (11-13) (12-10) (12-10). وتلتقي "العربي" في المباراة المقبلة مع أمينة عرفي- المصنفه الـ16 عالميًا.

ولحقها في الدور ربع النهائي الدجلاوي مازن هشام-المصنف الـ7 عالميًا، بالتغلب على فارس الدسوقي-المصنف الـ15 عالميًا بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-6) (11-5) (11-9)، ومن المقرر أن يلتقي "هشام" مع اللاعب دييجو الياس المصنف الـ2 عالميا في ربع النهائي من البطولة.

واستكملت النجاح لاعبة وادى دجلة نور الطيب –المصنفة الـ7 عالميًا- في الصعود لربع نهائي البطولة، بعد فوزها على سابرينا صبحي - المصنفة الـ15 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-3) (6-11) (11-4) (11-7)، ومن المقرر أن تلتقي "الطيب" في المباراة المقبلة، مع نوران جوهر المصنفه الـ3 عالميًا

وتعد بطولة جي بي مورجان للإسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وثاني بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، مازن هشام، ويحيي النوساني، يوسف ابارهيم، هانيا الحمامى، نور الطيب، نور أبو المكارم، روان العربي، وسلمى الطيب.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.