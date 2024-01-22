نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول ورفاقه في مهمة صعبة.. فرص تأهل تونس إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ازدادت الأمور صعوبة على منتخب تونس الأول لكرة القدم بقيادة مدربه جلال القادري، في الصعود إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2024، المقامة في دولة كوت ديفوار، وتحديدا عقب فوز جنوب إفريقيا على نظيره منتخب ناميبيا.

حيث حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزًا كبيرًا على نظيره ناميبيا، بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

بينما سقط المنتخب التونسي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب مالي، بهدف لكل منهما.

مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا

ويقع منتخب تونس في المجموعة الخامسة بدور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا، مع كلا من منتخبات ناميبيا، مالي، وجنوب إفريقيا.

فرص تأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

ويحتاج منتخب تونس إلى تحقيق الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بأي نتيجة في الجولة القادمة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حتى يتمكن من التأهل إلى دور الـ16 كثاني المجموعة.

وفي حال تلقى المنتخب التونسي الهزيمة أمام جنوب إفريقيا، أو التعادل فإن نسور قرطاج ستودع بطولة كأس أمم إفريقيا بشكل رسمي من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب تونس في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب مجموعته الخامسة، برصيد نقطة وحيدة، يينما يحتل المنتخب المالي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، ويليه جنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط.