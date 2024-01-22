نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات قوية اليوم الاثنين 22-1-2024 بمختلف المسابقات حول العالم.
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023
غينيا الاستوائية X ساحل العاج – 7 مساء
غينيا بيساو X نيجيريا – 7 مساء
الرأس الأخضر X مصر – 10 مساء
موزمبيق X غانا – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة
طاجيكستان X لبنان – 5 مساء - beIN ASIAN CUP 2
قطر X الصين – 5 مساء - beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X وولفرهامبتون - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X أتلتيكو مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 3
موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي X إنتر ميلان – 9 مساء - AD SPORTS 2 HD