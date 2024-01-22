نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات قوية اليوم الاثنين 22-1-2024 بمختلف المسابقات حول العالم.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 غينيا الاستوائية X ساحل العاج – 7 مساء غينيا بيساو X نيجيريا – 7 مساء الرأس الأخضر X مصر – 10 مساء موزمبيق X غانا – 10 مساء مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة طاجيكستان X لبنان – 5 مساء - beIN ASIAN CUP 2 قطر X الصين – 5 مساء - beIN ASIAN CUP 1 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة برايتون X وولفرهامبتون - beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة غرناطة X أتلتيكو مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 3 موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة نابولي X إنتر ميلان – 9 مساء - AD SPORTS 2 HD