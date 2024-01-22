الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهات قوية اليوم الاثنين 22-1-2024 بمختلف المسابقات حول العالم.


مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

غينيا الاستوائية X ساحل العاج – 7 مساء

غينيا بيساو X نيجيريا – 7 مساء

الرأس الأخضر X مصر – 10 مساء

موزمبيق X غانا – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

طاجيكستان X لبنان – 5 مساء - beIN ASIAN CUP 2

قطر X الصين – 5 مساء - beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X وولفرهامبتون - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X أتلتيكو مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 3

موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X إنتر ميلان – 9 مساء - AD SPORTS 2 HD

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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