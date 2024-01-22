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أحمد جودة - القاهرة - فاز مونتيري على مضيفه سانتوس لاجونا 2 /0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد (صباح الإثنين بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المكسيكي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز تيجريس أونال على تشيفاس 1 / 0.

مونتيري يهزم سانتوس لاجونا في الدوري المكسيكي

وسجل هدفي مونتيري ماكسيميليانو ميزا وجوردي كورتيزو في الدقيقتين الرابعة و60.

ورفع مونتيري رصيده إلى ست نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على بوبيلا 2 / 0، فيما توقف رصيد سانتوس لاجونا عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع تشيفاس 1/1 في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز تيجريس أونال على ضيفه تشيفاس بهدف نظيف أحرزه فرانسيسكو كوردوفا في الدقيقة 62.

ورفع تيجريس أونال رصيده إلى ست نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على ليون 2 / 1، وتوقف رصيد تشيفاس عن نقطة واحدة.