نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت منتظرة في تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم الإثنين، أمام الرأس الأخضر، في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر في ختام منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات حيث لا بديل أمام مصر سوى الفوز حيث لديه نقطتين فقط من التعادل مع موزمبيق وغانا.

ويجري فيتوريا عدة تعديلات على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر.



تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر اليوم

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور.

في الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، ومصطفى فتحي أو زيزو أو تريزيجيه