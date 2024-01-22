نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي فاوضني ولا يوجد مانع للرحيل".. نجم بيراميدز يفجر كبرى المفاجأت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر يوسف اسامه نبيه، نجم نادي بيراميدز الحالي ونادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية عن مفاوضات الغريم التقليدي، النادي الأهلي لضمه في الفترة الماضية.

ورحل نبيه عن الفارس الأبيض، عقب توتر علاقته بالإدارة وفشلهم في تجديد تعاقده.

- يوسف نبيه يتحدث عن مفاوضات الأهلي

وأكد يوسف نبيه في تصريحاته مع سيف زاهر:" الأولوية دائما لي هو العودة إلى صفوف نادي الزمالك، ولكن لا أمانع انتقالي للأهلي لا يوجد مشكلة في ذلك بالنسبة لي".

وتابع:" مفيش مشكله انتقل إلى الأهلي في حالة أن نادي الزمالك لم يحتاجني".

واضاف:" عقدي مع بيراميدز موسمين، وشعور أول مباراة لي مع بيراميدز كانت أمام الزمالك أمر صعب رغم حماسي لها".

وأختتم:" الجميع تحدث عن سكواد بيراميدز هذا الموسم بعد التدعيمات الجديدة، لذلك كنت انتظر أول مباراة لس مع الفريق لأشاهد مستوانا وليس أثبت شئ لنادي الزمالك".