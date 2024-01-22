نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية والزمالك يحصل على أولى صفقات الميركاتو الشتوي وميدو يعلق على موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 22-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

"الأهلي فاوضني ولا يوجد مانع للرحيل".. نجم بيراميدز يفجر كبرى المفاجأت

فجر يوسف اسامه نبيه، نجم نادي بيراميدز الحالي ونادي الزمالك السابق، مفاجأة مدوية عن مفاوضات الغريم التقليدي، النادي الأهلي لضمه في الفترة الماضية.

ورحل نبيه عن الفارس الأبيض، عقب توتر علاقته بالإدارة وفشلهم في تجديد تعاقده.

وأكد يوسف نبيه في تصريحاته مع سيف زاهر:" الأولوية دائما لي هو العودة إلى صفوف نادي الزمالك، ولكن لا أمانع انتقالي للأهلي لا يوجد مشكلة في ذلك بالنسبة لي".

وتابع:" مفيش مشكله انتقل إلى الأهلي في حالة أن نادي الزمالك لم يحتاجني".

واضاف:" عقدي مع بيراميدز موسمين، وشعور أول مباراة لي مع بيراميدز كانت أمام الزمالك أمر صعب رغم حماسي لها".

وأختتم:" الجميع تحدث عن سكواد بيراميدز هذا الموسم بعد التدعيمات الجديدة، لذلك كنت انتظر أول مباراة لس مع الفريق لأشاهد مستوانا وليس أثبت شئ لنادي الزمالك".

الزمالك يحصل على توقيع اولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

افادت بعض المصادر الصحفية ان نادي الزمالك أكمل التعاقد مع جناح الداخلية، مهاب ياسر، بقيمة 4 ملايين جنيه ووقع اللاعب عقدا لثلاث سنوات ونصف، بينما ينتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الصفقة تشمل بندًا يتيح دفع مليون جنيه إضافية للداخلية إذا انضم اللاعب إلى منتخب مصر.

تم إرسال قيمة الصفقة إلى الداخلية، ومن المتوقع أن تقوم الداخلية بإرسال الاستغناء الخاص باللاعب.

مهاب ياسر، البالغ من العمر 26 عامًا، خاض 11 مباراة هذا الموسم مع الداخلية، سجل هدفا واحدا، وانضم إلى الداخلية قادما من إنبي في عام 2022

ميدو: صلاح يعرف قيمة الاحتراف.. ويكرر ما قلته منذ 20 عاما

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق بتصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، حول أهمية احتراف اللاعبين المصريين في الخارج.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتدا على قناة المحور: "محمد صلاح يخوض تجربة مميزة في الاحتراف، هي الأفضل في تاريخ مصر، ويعرف تمامًا قيمة أن يحترف 20 لاعبًا من المنتخب في الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأضاف: "صلاح يعرف كيف يتطور اللاعب في تجربة الاحتراف.. نحن نعتز بالدوري المصري وبأنديتنا، ولكن الاحتراف يجعل اللاعب يتطور أكثر".

وتابع: "محمد صلاح يعرف أن تطور المنتخبات الإفريقية في الفترة الحالية يأتي بسبب احتراف عدد كبير من اللاعبين في الدوريات الأوروبية".

وأكمل: "ما يقوله محمد صلاح سبق أن قلته في 2004 و2002، لأنني أعرف قيمة احتراف اللاعب في سن 19 عامًا، والدي زرع فيّ أهمية أن أحترف في الخارج".



وعن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس إفريقيا، أتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "مباريات الأدوار الإقصائية قد يختلف فيها أداء اللاعبين، حالة اللاعبين ستختلف بالتأكيد حال التأهل من دور المجموعات".