نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. من يحمل شارة "الكابتن" في مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد كتيبة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في خوض المواجهة الأخيرة والحاسمة بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا، أمام نظيره الرأس الأخضر مساء اليوم.

وتنطلق أحداث تلك المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- حجازي يقود منتخب مصر

وأعلن اتحاد الكرة المصري مساء أمس في بيان رسمي عن مغادرة صلاح لمعسكر الفراعنة جاء به الآتي:" بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا لاستكمال علاجه".

وتابع البيان:" على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

حيث أصبح من المقرر والمنتظر في المباراة الحاسمة أمام كاب فيردي، أن يكون أحمد حجازي نجم الفراعنة واتحاد جدة خو حامل شارة قيادة المنتخب بديلا لصلاح.