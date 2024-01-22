عاجل.. تعرف على بديل محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد غياب محمد صلاح، عن المنتخب المصري العديد من التساؤلات بمن سيعوضه خلال المباراة الهامة أمام الرأس الأخضر، التي من المقرر لها أن تقام في العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.



ومن المتوقع أن يدفع فيتوريا باللاعب أحمد سيد زيزو خلال مواجهة الرأس الأخضر، وذلك من أجل تعويض غياب محمد صلاح الذي تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب غانا.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور ال16 حال التأهل.

تعرف على بديل محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر مباراة الرأس الأخضر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - مصطفى محمد.