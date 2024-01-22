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أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جلسة مع حازم إمام المشرف على الكرة ومحمود حسن تريزيجيه زميله بالمنتخب، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وجاءت الجلسة بين محمد صلاح وحازم إمام، للتأكيد على أنه يسعى للعودة سريعًا حال التأهل بالأدوار المقبلة في كأس الأمم الإفريقية، وعودته إلى ليفربول سوف تفيده في فترة العلاج وتقليل مدة الغياب خاصةً مع ضعف الإمكانيات في كوت ديفوار.

تفاصيل جلسة صلاح مع تريزيجيه وحازم إمام

كما حرص قائد المنتخب الوطني، على الشد من أزر تريزيجيه ومطالبته بتحفيز زملائه خلال الفترة الحالية التي تحتاج لجهود الجميع، مشيرًا إلى أنه يثق بالجميع في تحقيق الفوز أمام كاب فيردي والتأهل لدور الستة عشر.

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، أعلن عن عودة محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، لتلقي العلاج بعد تعرضه للإصابة أمام غانا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بالجولة الثانية من دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، لمواجهة كاب فيردي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول.