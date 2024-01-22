نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. من سيسدد ضربات الجزاء منتخب مصر بعد مغادرة صلاح معسكر الفراعنة؟ لاعب مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قرار عودة محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي من جديد إلى إنجلترا، ومغادرة معسكر بلاده، ضجة هائلة داخل الشارع الرياضي المصري.

وكان صلاح قد اتفق مع مسؤولو المنتخب الوطني والجهاز الطبي لناديه الإنجليزي، على عودته لاستكمال علاجه من إصابة العضلة الخلفية.

- بديل صلاح في تسديد ركلات الترجيح

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل مغادرة صلاح لمعسكر الفراعنة وتوقيته في بيان رسمي جاء كالآتي:

"بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على أن يكون المهاجم مصطفى محمد بديلا لصلاح في تسديد ركلات الجزاء.