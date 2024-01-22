نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يصدق.. رقم غريب يزين مواجهة مصر والرأس الأخضر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير وعاشقي منتخب مصر لكرة القدم، حسم كتيبة الفراعنة لبطاقة التأهل من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية ساحل العاج 2024، مساء اليوم الاثنين الموافق 22 يناير الجاري، أمام نظيره كاب فيردي.

وتبدأ أحداث تلك المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

- رقم تاريخي في مواجهة مصر والرأس الأخضر

وتأتي تلك المباراة برقم جديد ومثير، حيث تعتبر تلك المباراة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك منتخب الرأس الأخضر في ثلاث نسخ سابقة من الكان وهي 2013 و2015 و2021، ونجح في بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة، بينما يعتبر منتخب مصر هو صاحب الرقم الأكبر في التتويج بالبطولة برصيد 7 بطولات.

وفشل منتخب الساجدين في تحقيق أي انتصار بالجولتين السابقتين من دور المجموعات أمام موزمبيق وغانا بعد التعادل ايجابيا أمامهم بنتيجة هدفين لكل منتخب.