نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغادرة محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية.. ماذا قالت الصحف العالمية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجم ليفربول الإنجليزي حديث الصحافة والإعلام

تفاعلت الصحف العالمية مع تصريحات الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بشأن مغادرة قائد منتخب مصر محمد صلاح لمعسكر الفراعنة المشاركة حاليًا فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وعودته لاستكمال العلاج فى الريدز.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح سيغيب عن مباراتين فقط مع منتخب مصر وسيعود إلى البطولة في دور الـ 8 حال تأهل الفراعنة في كأس أمم إفريقيا.

وقال كلوب في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأحد، بعد مباراة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي، إن محمد صلاح سيعود إلى الفريق بعد إصابته أمام منتخب غانا، للتأهيل.

مغادرة صلاح لمعسكر المنتخب تتصدر الصحف

نشرت صحيفة "ديلى ميل"، "كلوب أعلن أن محمد صلاح سيعود لناديه من أمم إفريقيا، حيث سيتولى أطباء ليفربول علاجه"

وكتبت صحيفة "تايمز" عنوان "محمد صلاح يعود لليفربول.. ليفربول يستعيد محمد صلاح من أمم إفريقيا للعلاج بعد إصابة بالعضلة الخلفية"

وأضافت: "الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن صلاح سيعود لإنجلترا، وكلوب يقول إن صلاح "قد" يعود لمنتخب مصر فى حال تقدمهم بالبطولة".

فيما قالت صحيفة ""ديلي إكسبرس": "كلوب يريد استعادة محمد صلاح.. محمد صلاح سيعمل على التعافي من إصابته فى ليفربول.. كلوب يشاهد مهاجميه يبزغون فى ظِل غياب صلاح".



وكان اتحاد الكرة المصرى، قد أصدر مؤخرا بيانا بشأن محمد صلاح مع المنتخب: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره فى نادى ليبربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".