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أحمد جودة - القاهرة - استجاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر لأمنية طفل فلسطيني مصاب في قطاع غزة، وحقق له أمنيته بالتواصل معه عن طريق الفيديو.

وحقق الشناوي أمنية لطفل قد قام هاني أبو رزق الصحفي الفلسطيني بنشر مقطع سابق للطفل علي مشتهي على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أصيب بقصف جيش الاحتلال على منزله.

بمكالمة فيديو.. الشناوي يحقق أمنية طفل فلسطيني

وتحدث الطفل خلال مقطع الفيديو متحدثا أن حلم حياته هو الحديث مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، والتواصل معه.

وبالفور استجاب محمد الشناوي إلى طلب الطفل ونشر أبو رزق مقطع جديد وهو يتحدث معه عن طريق مكالمة فيديو، ونشر الصحفي المقطع قائلا: "الكابتن محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب المصري يحقق حلم الطفل المصاب علي مشتهي، من خلال مكالمة فيديو، كل الشكر للكابتن وكل التوفيق للمنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا".

وتحدث الشناوي مع الطفل وشدد أنه سعيد للغاية بالحديث معه، وسيساعده على نقله إلى مصر من أجل رؤيته عقب نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا.