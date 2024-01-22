نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل السكة الحديد مع القناة بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة السكة الحديد مع نظيره فريق القناة على ستاد السكة الحديد ضمن منافسات الجولة ال18 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين.



يدخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يتكون من..



مؤمن جابر، أحمد فوزي، سعيدو،أحمد جوده،سامى عبد الستار،باسم عادل،محمد اشرف،محمد الكارته،حسين البدري، محمود عبد العاطي، محمد عصام.



ويتواجد في البدلاء..



يوسف رحومه، مصطفى عبد الوهاب،المتولي محمود،جون ايفري، محمد نادي، محمد جمال، ابراهيم عبد الخالق،محمد سماره، عبد الله جمعه.



بينما يدخل فريق القناة بتشكيل يتكون من..



محمد علاء، محمودالبدري،محمود ابراهيم، فؤاد طه، أسامه رمضان، أحمد حسين محمد رضا اميدى موندا، أحمد عبد الرازق، اكرم عبد ربه، عماد اسلام.



ويتواجد في البدلاء..



محمد طلبه،محمد انور، مصطفى معوض،ابراهيم صلاح، رضا محمد،محمد تامر، عمرو بركات،احمد راشد، محمد جمال عبد المنعم.



يدير المباراة محمود حسين حكم ساحه ويعاونه محمد مصطفى اسماعيل مساعد اول ووليد حميد مساعد ثاني وعمرو فوزى عامر مراقب مسابقات