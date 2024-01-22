نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل موقعة الرأس الأخضر.. كيف يتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موقعة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية، وذلك مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي المنتخب الوطني نظيره الرأس الأخضر أو كاب فيردي، في ختام مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ولا بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز على الرأس الأخضر، مساء اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وفي رصيده نقطتين من التعادل مع موزمبيق وغانا، فيما ضمن الرأس الأخضر التأهل إلى ثمن النهائي إذ يمتلك في رصيده 6 نقاط من من الفوز على غانا وموزمبيق، قبل لقاء اليوم.

أما المنتخب الغاني فلديه نقطة وحيدة بعد الهزيمة من الرأس الأخضر ثم التعادل مع منتخب مصر، وهو نفس رصيد موزمبيق الذي تعادل مع مصر ثم خسر من كاب فيردي، حيث ستكون مواجهة غانا وموزمبيق حاسمة أيضا في تأهل إحداهما.

ويغيب عن منتخب مصر اليوم محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، إذ سيغادر معسكر المنتخب من أجل العودة إلى ليفربول الإنجليزي بعد لقاء اليوم أمام الرأس الأخضر.

وفي هذا التقرير نستعرض سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا.

الفوز

يتأهل منتخب مصر مباشرة إلى الدور ثمن النهائي كوصيف مجموعته دون النظر لنتيجة المباراة الآخرى حال الفوز على الرأس الأخضر، إذ سيصل للنقطة الخامسة.

التعادل

وحال التعادل يحتاج منتخب مصر لتعادل غانا وموزمبيق أيضا، حتى يتأهل بشكل مباشر إلى الثمن النهائي، إذ سيصل إلى النقطة الثالثة، بينما سيصبح رصيد كل من غانا وموزمبيق نقطتين فقط.

الهزيمة

وفي حالة الخسارة يحتاج منتخب مصر لتسجيل هدف على الأقل، مع تعادل غانا مع موزمبيق سلبيا حتى يضمن وصافة المجموعة، إذ سيصبح رصيد مصر وغانا وموزمبيق نقطتين فقط ويتأهل المنتخب بفارق الأهداف.