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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في جولة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2023

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. تفاصيل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في جولة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2023، ترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من جماهير كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية عن مواجهة قوية بين منتخبي مصر والرأس الأخضر الملقب بمنتخب كاب فيردي.

"قبل انطلاقها بـ ساعات".. تفاصيل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في جولة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2023

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مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا

في لقاء مثير ضمن فعاليات كأس أمم إفريقيا 2023، يتقابل منتخب مصر مع الرأس الأخضر في مباراة تحمل أهمية خاصة، حيث يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز لتحسين موقفه في التصفيات وتفادي التعقيدات في المراحل اللاحقة، خاصة بعد تعادلين في مباراتيه السابقتين.

بينما يدخل منتخب الرأس الأخضر المباراة بعد تأكيد تأهله لدور الـ 16 بنجاح، متصدرًا المجموعة بأداء قوي في مراحل المجموعات، تتوقع جماهير كرة القدم أن تكون المباراة ذات ندية وإثارة على أرض الملعب، في ظل غياب القائد محمد صلاح.

موعد ومكان مباراة مصر والرأس الأخضر

يواجه المنتخب الوطني المصري الأول نظيره منتخب الرأس الأخضر اليوم الإثنين 22-1-2024، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويحتضن ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مجموعة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقه كلا من منتخب الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.

خاض الفراعنة حتى الآن لقاءين، الأول ضد منتخب موزمبيق انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بينما الأخير ضد غانا وانتهت بنفس النتيجة أيضًا.

يتصدر كاب فيردي جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز ضد موزمبيق وغانا، ليحسم تأهله مباشرةً كأول مجموعة، ويقع منتخب مصر في الوصافة برصيد نقطتين، ويتقاسم كلا من موزمبيق وغانا المركز الثالث بنقطة واحدة.

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر عن المباراة، على أثر إصابته بالعضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الفراعنة ضد غانا الماضي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ومن المقرر أن يغادر صلاح معسكر المنتخب الوطني المصري، بعد مباراة الرأس الأخضر اليوم متجهًا إلى إنجلترا لإجراء برنامج تأهيلي ثم العودة من جديد في حالة وصول المنتخب للأدوار الإقصائية.

حكم مباراة مصر والرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية

كشف لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا 2023، واسندت مهمة التحكيم للحكم التشادي محمد الحاج، على أن يتواجد الجنوب أفريقي توم أبو نجيل على تقنية الفيديو.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد حجازي -محمد عبدالمنعم- محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، مصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر

كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا؟

يحتاج المنتخب الوطني المصري لتحقيق الفوز ضد منتهي الرأس الأخضر اليوم لضمان التأهل كوصيف المجموعة الثانية خلف للأخير الذي ضمن الصعود رسميًا.

في حالة تعادل منتخب مصر والرأس الأخضر، ينتظر نتيجة مباراة غانا وموزمبيق، حيث أنها إذا انتهت بالتعادل ضمن المنتخب المصري التأهل برصيد ثلاث نقاط، بعدما جاء رصيد كلاهما نقطتين.

وفي حالة فوز غانا أو موزمبيق ينتظر منتخب مصر الحسابات، حتى يضمن التأهل كأحد أفضل صاحب مركز ثالث ضمن الأربعة منتخبات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يتم بث إذاعة مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

هل تذاع مباراة مصر والرأس الأخضر على قناة الجزائرية الأولى ؟

يبحث العديد من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر عن إذاعة مباراة مصر والرأس الأخضر، عبر قناة الجزائرية الأولى المجانية على النايل سات، ولكن لم يتم إذاعة المباراة حيث حصلت القناة على بث 17 مباراة لم تكن مباراة مصر والرأس الأخضر من ضمنهم.