الرياضة

"لا يوجد تقدير".. يوسف نبيه يكشف أسباب رحيله إلى بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث يوسف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، عن أسباب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الماضي وانتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.

- يوسف نبيه يتحدث عن أسباب رحيله

وأكد يوسف نبيه في تصريحات مع سيف زاهر:" ظروف النادي في الفترة الأخيرة كانت سيئة بجانب وجود عدم تقدير معنوي لم يتمسك أحد بوجودي وليس بسبب الأموال كما يتردد، ويوجد جزء خاص بالماديات".

وتابع:" الناس تتابع الأمر من الظاهر فقط، وأخر موسم لي كلن صعب للغاية خاصة وأننا توجنا بلقب الدوري المصري في الموسم الذي قبلها ولكن لم نجد أي تدعيمات".

وأضاف:" القرار الأول والأخير في الرحيل عن الزمالك كان لي، والدتي ووالدي كانت الأولوية لهم التجديد للفريق، اتخذت قرار الرحيل لبيراميدز في وقت شعرت به بعدم تقدير الزمالك لي".

وأختتم:" هذا القرار من أصعب القرارات خاصة بالنسبة لوالدي، نادي الزمالك له فضل كبير علينا، المشكلة الأكبر هو حكم جماهير السوشيال ميديا دون علم التفاصيل".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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