نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا يوجد تقدير".. يوسف نبيه يكشف أسباب رحيله إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث يوسف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، عن أسباب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم الماضي وانتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.

- يوسف نبيه يتحدث عن أسباب رحيله

وأكد يوسف نبيه في تصريحات مع سيف زاهر:" ظروف النادي في الفترة الأخيرة كانت سيئة بجانب وجود عدم تقدير معنوي لم يتمسك أحد بوجودي وليس بسبب الأموال كما يتردد، ويوجد جزء خاص بالماديات".

وتابع:" الناس تتابع الأمر من الظاهر فقط، وأخر موسم لي كلن صعب للغاية خاصة وأننا توجنا بلقب الدوري المصري في الموسم الذي قبلها ولكن لم نجد أي تدعيمات".

وأضاف:" القرار الأول والأخير في الرحيل عن الزمالك كان لي، والدتي ووالدي كانت الأولوية لهم التجديد للفريق، اتخذت قرار الرحيل لبيراميدز في وقت شعرت به بعدم تقدير الزمالك لي".

وأختتم:" هذا القرار من أصعب القرارات خاصة بالنسبة لوالدي، نادي الزمالك له فضل كبير علينا، المشكلة الأكبر هو حكم جماهير السوشيال ميديا دون علم التفاصيل".