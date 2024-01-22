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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بالتنظيم المثالي لبطولة الوحدة الودية الدولية، والتي يشارك فيها الزمالك، إلى جانب الاتفاق السعودي، أم صلال القطري، بالإضافة إلى الوحدة الإماراتي مستضيف البطولة.

كمال درويش: بطولة الوحدة تجربة رائعة أتمنى تكرارها.. واللجنة المنظمة قامت بمجهود جبار

وقال "درويش"، في تصريحات على هامش معسكر الزمالك في ابو ظبي: "تجربة رائعة بكل تأكيد ومجهود وفير وجبار من جانب الشركة المنظمة برئاسة حازم فتوح، خاصة في ظل نجاح تلك البطولة من اليوم الأول لها".

وأضاف: "المدهش في الأمر هو الاحتكاك مع العديد من المدارس العربية المختلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يعود بالنفع بشكل كبير على فريق الكرة بنادي الزمالك قبل العودة واستئناف مواجهاته الرسمية من جديد".

وأوضح: "أرى أن تلك البطولة عادت على الزمالك بالعديد من المكاسب الكبيرة في ظل مشاركة أكثر من لاعب شاب وبديل في البطولة وحرص معتمد جمال المدير الفني للفريق على تجربتهم، تمهيدا للاستعانة بهم المواجهات الرسمية القادمة ".

أعرب الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بالتنظيم المثالي لبطولة الوحدة الودية الدولية، والتي يشارك فيها الزمالك، إلى جانب الاتفاق السعودي، أم صلال القطري، بالإضافة إلى الوحدة الإماراتي مستضيف البطولة.وواصل:" الأمر المميز يكمن في الحضور الجماهير الكبير في البطولة من جانب جماهير الزمالك والجماهير العربية الأخرى، وبالتالي هي وسيلة رائعة لتوطيد العلاقات بين جميع الشعوب العربية".

واختتم: "الشركة المنظمة لبطولة الوحدة برئاسة حازم فتوح قامت بعمل رائع واحسنت اختيار الفرق المشاركة في النسخة الأولى من البطولة، وهي تجربة اتمنى تكرارها ومشاركة الزمالك فيها من جديد".