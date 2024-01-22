منتخب مصر الأولمبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة السعودية في معسكر الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة السعودية في معسكر الإمارات.

يسعى روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل أولمبياد باريس.

وخسر منتخب مصر الأولمبي من نظيره العراق بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضية.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية الودية الدولية

يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة السعودية في مباراة ودية دولية والمقرر إقامتها مساء الغد في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية الودية

تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية الودية الدولية على قنوات أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات منتخب مصر الأولمبي.