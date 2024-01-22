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أحمد جودة - القاهرة - تواجد عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا2023، التي أعلن عنها موقع "سوفا سكور" المتخصص في رصد الإحصائيات.

عمر مرموش ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

وتضمن التشكيل المثالي عمر مرموش نجم منتخب مصر، بعد الأداء المتميز الذي قدمه أمام غانا، حيث استطاع أن يسجل الهدف الأول للفراعنة في اللقاء الذي جمع بينهم وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وجاء التشكيل المثالي من سوفا سكور كالتالي:

حراسة المرمى: فوزينها حارس مرمى الرأس الأخضر.

خط الدفاع: تروست إكونج لاعب نيجيريا – دياخابي لاعب السنغال – كولي لاعب جامبيا.

خط الوسط: عمار لاعب موريتانيا – محمد قدوس – دالا لاعب أنجولا – عمر مرموش لاعب منتخب مصر.

خط الهجوم: ثيمبا زواني لاعب جنوب إفريقيا – إيميليو نسو لاعب غينيا الاستوائية – كويتا لاعب موريتانيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم 2023 في كوت ديفوار.

