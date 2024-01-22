نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق المعسكر التدريبى الأخير لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفنى، معسكره التدريبى المغلق الأخير والذى يستمر لمدة ٥ أيام قبل السفر إلى عمان لخوض الدورة الودية التى ستقام هناك ثم السفر إلى الإمارات مباشرة لخوض منافسات بطولة كأس العالم التي ستقام في فبرايرالمقبل.

اختار المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم كلا من: زيزو الصباح، محمد السيد،ابراهيم حسن،مصطفي عبده، أحمد حمدي لبانه،مصطفى سمير،اسلام أحمد ،مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا،حسان محمد،

أحمد الشحات، حسام باولو، الحسيني طه،هيثم عاطف كوستا،عبدالرحمن حسن الشافعي،محمد عبدالنبي، اسماعيل بهجت،أحمد سليمان إيشا،محمد السيد أبوالمعاطى،أحمد تمساح ومحمود عماد.

ويختار المدير الفنى قائمة تضم ١٤ لاعبا فقط للسفر فى نهاية المعسكر التدريبى حيث سيتم إرسال القائمة النهائية للاعبين يوم ٥فبراير المقبل طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى.

ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ترتيبات المعسكر وتسهيل كافة الامكانيات والدعم للاعبين والجهاز الفنى من تحقيق نتائج جيدة فى البطولة.

ونقل أبوالوفا للاعبى المنتخب دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل برئاسة جمال علام لهم وطالبهم بالظهور بشكل قوى خلال المونديال.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.