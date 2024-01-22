نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تعلن استضافة بطولة كأس العرب للمنتخبات وتكشف موعدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حمد بن خليفة، وزير الرياضة القطري، أن بطولة كأس العرب للمنتخبات ستُقام مرة أخرى في قطر، بعد استضافتها للنسخة الأخيرة في عام 2021.

وتستضيف قطر حاليًا، بطولة كأس أمم آسيا 2024، فيما نجحت قطر في تنظيم بطولة كأس العالم للنسخة الأخيرة، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.

قطر تستضيف كأس العرب للمنتخبات

وأكد بن خليفة وزير الرياضة القطري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، أن النسخة القادمة ستكون أفضل من السابقة، مع الإعلان عن تفاصيل البطولة وتواريخ إقامتها في وقت لاحق.

وأضاف خلال تصريحات صحفية:" ستنظم قطر بطولة كأس العرب للمنتخبات، لكن لن تكون خلال العام الحالي 2024، وهذه البطولة ستكون أفضل من النسخة الماضية التي نظمتها الدوحة".

فيما كشف وزير الرياضة القطري، عن موعد انطلاق النسخة القادمة من كأس العرب، قائلا:" سيجري الإعلان في وقت لاحق عن موعد إقامة البطولة وآلياتها، والتفاصيل الخاصة بها، لكن حاليا لست الشخص المعني لإيضاح هذه التفاصيل".

من جانبه، أشاد بن خليفة بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة السابقة في تجربة ملاعب قطر قبل استضافة كأس العالم في 2022، مؤكدًا: "2 مليون و200 ألف تذكرة بيعت حتى الآن، وهناك إقبال كبير على شراء التذاكر، وملتزمون بتقديم نسخة استثنائية من كأس آسيا".

وتوّج المنتخب الجزائري بلقب النسخة العاشرة على حساب تونس، محققًا للقبه الرابع في تاريخ البطولة للمنتخبات الأفريقية.