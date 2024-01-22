نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بتروجت وغزل المحلة وأبو قير وتعادل طنطا بالمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز بتروجت وغزل المحلة وأبو قير وتعادل طنطا بالمحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة ال18 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين عن فوز فريق بتروجت على فريق وي بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف دون رد سجله كوابينا في الدقيقتين 33.

وفي الشوط الثاني أضاف كوابينا الهدف الثاني في الدقيقة 5.

وإدرك محمد بهاء هدف وي خلال الشوط الثاني.



- فوز فريق وادي دجلة على فريق بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف حيث تقدم دجلة بهدف ذاتي من عرضية محمود دياسطي.

وأضاف عمر عدلى الهدف الثاني في الدقيقة 22 من الشوط الثاني وإدرك البترول هدف في الوقت القاتل.



- تعادل فريق دكرنس على فريق حرس الحدود بهدف لمثله تقدم دكرنس بهدف دون رد سجله أحمد عيد في الدقيقة 4 من الشوط الأول.

وخطف ابراهيم القاضي هدف حرس الحدود في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- تعادل فريق طنطا مع فريق لافيينا بهدف لمثله تقدم طنطا بهدف سجله احمد علي في الدقيقة 8 من الشوط الثاني وخطف رضا الويشى هدف لافيينا قبل نهاية اللقاء.

- تعادل فريق السكة مع فريق القناة

سلبيًا

- فوز فريق غزل المحلة على فريق النجوم بهدف دون رد سجله

محمد جابر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

- تعادل فريق النصر للتعدين مع فريق أسوان بهدف لمثله تقدم فريق النصر للتعدين بهدف محمد رمضان حلة في الدقيقة 4 من الشوط الأول.

وخطف بلال جمال هدف اسوان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



- فوز فريق بروكسي على فريق مكادي بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

تقدم بروكسي بهدف حسام بركات في الدقيقة 7.

وتعادل لمكادي حسين الحسيني من ركلة جزاء في الدقيقة 44.



وأضاف أحمد عبد الهادي ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



- فوز رايه على فريق مصر للمقاصة برباعية نظيفة انتهى الشوط الأول بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سالم صافي وابوبكر سيلا وخالد عبد الرزاق.

وأضاف طه نادي الهدف الرابع في الشوط الثاني.



- فوز فريق أبوقير على فريق جمهورية شبين بهدفين نظيفين سجلهما مباتشيو في الدقيقة 37 وأحمد عادل الهدف الثاني من ركلة جزاء .



ترتيب المجموعة

1- بتروجيت 42 نقطة

2- وادي دجلة 35 نقطة

3- حرس الحدود 33 نقطة

4- غزل المحلة 32 نقطة

5- لافيينا 31 نقطة

5- غزل المحلة 29 نقطة

6- بترول أسيوط 28 نقطة

7- طنطا 27 نقطة

8- راية 27 نقطة

9- السكة الحديد 26 نقطة

10- بروكسي 26 نقطة

11- القناة 25 نقطة

12- ابو قير 24 نقطة

13- اسوان 22 نقطة

14- دكرنس 21 نقطة

15- وى 21 نقطة

16- مكادى 15 نقطة

17- جمهورية شبين 14 نقطة

18- النجوم 13 نقطة

19- مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 6 نقاط