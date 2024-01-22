مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت

مواجهة إفريقية بين Egypt vs Cape Verde اليوم، مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، منتخب مصر يواجه تحدٍ جديد في مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يتجه الفراعنة لمواجهة الرأس الأخضر "كاب فيردي" في الجولة الثالثة من دور المجموعات. يسعى المنتخب المصري، الذي يقوده المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

من الملفت للنظر أن هذه المباراة تمثل اللقاء الأول بين منتخبي مصر والرأس الأخضر في تاريخهما على المستوى الرسمي أو الودي. وبالتالي، ستكون هذه المواجهة فرصة للفراعنة لتحقيق انتصارهم الأول في سجل المواجهات بين الفريقين.

يشدد فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على أهمية التركيز والتحضير بشكل جيد لمواجهة الرأس الأخضر. يتطلع المدرب البرتغالي إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراتين السابقتين أمام موزمبيق وغانا، حيث انتهت كلتيهما بالتعادل 2-2.

تأتي مواجهة الرأس الأخضر في ظل أداء مميز للفريق الأفريقي، حيث فاجأ بتحقيقه الانتصار على غانا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، ومن ثم فاز بثلاثية نظيفة على موزمبيق. وهو الأمر الذي يجعله يتصدر المجموعة بست نقاط.

متي موعد مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024؟

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب الرأس الأخضر، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الإثنين الموافق 22 يناير الجاري، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، فيما يستضيف ملعب فليكس هوفويه بويني بالعاصمة الإيفوارية، مجريات مباراة مصر والرأس الأخضر الليلة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024، ستكون في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 23:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 24:00 ليلًا بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت

في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، يستعد منتخب مصر لمواجهة التحدي الرئيسي أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات. يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، حيث حقق التعادل مع منتخب موزمبيق في المباراة الافتتاحية بهدفين لكل فريق، وكرر نتيجة التعادل 2-2 في المباراة الثانية مع غانا.

ما هي تردد القنوات الناقلة للبث المباشر لـ مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تبحث الجماهير عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر بث مباشر اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024، وذلك لرغبة المشجعون في مشاهدة بث مباشر مباراة مصر اليوم أمام الرأس الأخضر لمعرفة مصير الفراعنة سواء بالخروج من الدور الأول أو التأهل إلى المرحلة القادمة.

ونوضح في هذا الشأن أن قناة الجزائرية الأرضية يمكن أن تنقل مباراة مصر والرأس الأخضر مباشر اليوم نتيجة ازدياد البحث عنها، هذا إلى جانب أن قناة BeIN Sports MAX 1 هي التي تتيح مشاهدة منافسات الكان للجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لذا إليك تردد القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر.

تردد قناة بين سبورت ماكس 1 تردد قناة الجزائرية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11680 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 رمز الشفرة: 1100001100000000 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

سيكون البث المباشر عبر الانترنت بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر تويتر في كأس إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية

1- الرأس الأخضر 6 نقاط.

2- منتخب مصر نقطتين.

3- غانا نقطة واحدة.

4- موزمبيق نقطة واحدة.

تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم، لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو الآتي في ظل غياب محمد صلاح:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمد فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - عمر مرموش.

تشكيل منتخب الرأس الأخضر أمام مصر

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب الرأس الأخضر اليوم، لملاقاة منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: لوجان كوستا - روبرتو لوبيز - ستيفين موريرا - جواو باولو.

خط الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين بينا - ديروي دوارتي.

خط الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديز.

أرقام الجولة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023 كوت ديفوار

عدد المباريات 12

أهداف مسجله 38

بطاقات صفراء 33

بطاقة حمراء 1

ركلات جزاء 4 "3 من 4 مسجله"

هدف عكسي1

مصر والرأس الأخضر بأمم إفريقيا.. من يحسم المواجهة الاولى

يدخل منتخب مصر مواجهة الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وهو يحمل رصيدًا قدره نقطتين، بعد تعادله في الجولتين الأولى والثانية. تعادل الفراعنة مع منتخب موزمبيق بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى، ثم تعادلوا أيضًا مع منتخب غانا بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية.

في المقابل، يدخل منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) هذه المباراة وهو متصدر المجموعة بست نقاط بعد فوزين، واحد على غانا بنتيجة 2-1 والآخر على موزمبيق بثلاثية نظيفة.

في حال فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر، سيحقق الفراعنة رصيدًا إجماليًا قدره خمس نقاط، وبذلك سيتأهلون لدور الستة عشر مباشرة بصفتهم صاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة. يجب على الفريق المصري تحقيق الفوز لضمان التأهل دون الحاجة لحسابات أو احتمالات إضافية.

مع ذلك، في حالة التعادل بين منتخبي مصر والرأس الأخضر، سيتوقف الأمر على نتيجة مباراة غانا وموزمبيق، حيث سيحتاج المنتخب المصري إلى تعادل في تلك المباراة لضمان التأهل كثاني المجموعة.

أما في حال الهزيمة أمام الرأس الأخضر، فإن هناك احتمالية كبيرة لخروج مصر من البطولة مبكرًا، وهو السيناريو الذي لا يتمناه الجمهور المصري، خاصةً أن آخر مرة حدث ذلك كانت في نسخة 2004. يعتبر اللقاء مع الرأس الأخضر حاسمًا لمستقبل مصر في أمم إفريقيا 2023، حيث سيكون الفوز هو الخيار الأمثل لتحقيق التأهل دون أي مخاطر.