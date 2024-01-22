الرياضة

عكس محمد صلاح.. نجم منتخب المغرب يرفض طلب بايرن ميونيخ

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أحمد جودة - القاهرة - رفض نصير مزراوي لاعب المنتخب المغربي، مغادرة صفوف منتخبه وذلك عقب الإصابة في مباراة الكونغو الديمقراطية أمس.

وينشط مزراوي في صفوف بايرين ميونخ، والذي طلب من الاتحاد المغربي سفر اللاعب من أجل العلاج والتأهيل على أن يعود للمنتخب أثناء البطولة.

رفض اللاعب والاتحاد المغربي

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية، عن رفض اللاعب السفر والذهاب لألمانيا، ورفض الاتحاد المغربي السفر ليتواجد اللاعب بشكل طبيعي  في صفوف منتخبه.

وكان المنتخب المغربي قد تعادل أمس أمام الكونغو الديموقراطية بهدف لمثله، ضمن حسابات المجموعة السادسة في كأس امم افريقيا.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة بجانب كلا من منتخب زامبيا، منتخب تنزانيا، منتخب الكونغو الديمقراطية.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الامم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 2 HD 
التردد: 10850 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3 

‏BeIN Sport CUP 3 English HD 
التردد: 12188 
الاستقطاب: أفقي 
معدل الترميز: 27500 
معدل تصحيح الخطأ: 2/3
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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