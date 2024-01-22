نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لودية الأخدود السعودي والخطيب يزور معسكر الفريق بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي المحدد لها الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء.

كولر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الأخدود

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران لمدة عشر دقائق، ثم خاض الفريق تدريبًا بدنيًّا في بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، التي أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.

الخطيب يزور معسكر الأهلي بالإمارت

وفي نفس السياق، حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان بالإمارات، ظهر اليوم الإثنين.

واجتمع محمود الخطيب مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وكان محمود الخطيب قد تواجد في دولة الإمارات الشقيقة قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

موعد مباراة الأهلي الودية أمام الأخدود السعودي

ويواجه الأهلي نظيره الأخدود السعودي، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

الأهلي يخوض وديتين على هامش معسكره الإمارات

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر وديتين، على هامش معسكره المقام حاليًا في عجمان بالإمارت، انام الأخدود السعودي وحنا الإماراتي، يومي الثلاثاء والجمعة