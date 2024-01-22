عاجل.. الزمالك يرد على استمرار إيقاف القيد بقرار من فيفا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أرسل ردًا على قضية كاراكاس الفنزويلي بشأن مستحقات سامسون أكينولا لاعب الفريق.

الزمالك يرد على استمرار إيقاف القيد بقرار من فيفا

ونشرت منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” صورة تشير إلى أن هناك قضية متبقية لم يتم حلها، ومن ثم استمرار إيقاف القيد.

وكتب عمرو أدهم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أي لغط أو محاولات تسويق أكاذيب، أرفقت منذ قليل رد الفيفا فيما يتعلق قضية كاراكاس يوم 19 يناير 2024".



وأكمل: "الزمالك سدد كافة المستحقات والفيفا أمهل كاراكاس 5 أيام لتأكيد تلقي المستحقات، و‏في حالة عدم رد كاراكاس سيعتبر الفيفا القضيه قد تم تسويتها ويتم تلقائيًا رفع عقوبة ايقاف القيد".

واختتم: "سيرحل المجلس ويأتي مجلس اخر وستظل الجماهير هم السند والداعم الحقيقي للنادي العظيم سنكبر حتي نموت وسيظل نادي الزمالك يكبر ولكن لن يموت".

