نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطمئن على الدوليين والخطيب يجتمع بالفريق في معسكر الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، على الاطمئنان أمس على لاعبي الأهلي الموجودين حاليًّا مع المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي اليوم في ثالث مباريات المنتخب ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

كما حرص مدير الكرة بالنادي الأهلي، على إجراء اتصالات للاطمئنان على لاعبي الفريق في المنتخبات الأخرى، سواء الأجانب في كأس الأمم أو لاعبو الأهلي في معسكري منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي.

الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الأخدود السعودي

وفي نفس السياق، اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وحرص محمود الخطيب على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من خلاله، خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد والجاهزية على أعلى مستوى.

ووصل الخطيب ظهر اليوم إلى معسكر الفريق، واجتمع مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وتواجد محمود الخطيب، في دولة الإمارات قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية قبل مواجهة الأخدود السعودي

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن التحضيرات للمباراة الودية الأولى التي يخوضها أمام فريق الأخدود السعودي غدًا الثلاثاء.

الأهلي يخوض وديتين على هامش معسكر الإمارات

يذكر أن الأهلي يخوض معسكره بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات للفترة المقبلة وتتخلل المعسكر مباراتان وديتان.

وأعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

وأوضح أن الأهلي سوف يخوض الودية الأولى يوم الثلاثاء المقبل مع فريق الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

وأضاف مدير الكرة أن الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات سوف تقام أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.