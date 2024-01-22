نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيكابالا يعقد جلسة مع شباب الزمالك بمعسكر الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع عمار ياسر ومحمد السيد ثنائي الأبيض مواليد 2005 على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعدادًا للقاء أم صلال القطري المقبل.

شيكابالا يعقد جلسة مع شباب الزمالك بمعسكر الإمارات

ومنح " شيكابالا" الثنائي بعض التعليمات والنصائح، وطالبهما ببذل أقصى جهد مع الفريق في الفترة الحالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

