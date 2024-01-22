نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامي قمصان: معسكر الإمارات منح شباب الأهلي فرصة جديدة والأجواء مثالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد أن أجواء معسكر الأهلي المقام حاليًّا بالإمارات مثالية، متمنيًا أن يحقق عناصر الناشئين بالمعسكر أكبر قدر من الاستفادة.

وأوضح قمصان: «توقيت المعسكر مهم لإعداد اللاعبين في فترة التوقف الدولي، ومنح الناشئين والشباب فرصة جيدة للمشاركة مع عناصر الفريق الأول».

وأضاف: «سعدت مؤخرًا بتتويج النادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وهي تمثل جهدًا كبيرًا من كل عناصر منظومة النادي».

واختتم قمصان معربًا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني اليوم في مشواره بكأس الأمم الإفريقية، وأن يواصل طريقه للمنافسة على اللقب.

بيبو يوجه الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة بعجمان.. ويهديهم درع وعلم الأهلي

وفي نفس السياق، حرص خالد بيبو، كرة القدم خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري، على توجيه الشكر إلى مسئولي نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان على استضافة تدريبات الفريق اليوم وأمس السبت.

والتقى خالد بيبو بمسئولي نادي الشرطة، سمو الشيخ اللواء سلطان النعيمي مدير القيادة العامة لشرطة عجمان، والعميد عبيد المطروشي رئيس مجلس نادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، والعقيد محمد أبو شهاب مسئول التسويق، والعقيد غيث خليفة رئيس مجلس مدينة عجمان، وعبده عبد المنعم المشرف على الملاعب.

وفي ختام اللقاء أهدى خالد بيبو درع وعلم النادي الأهلي للمسئولين في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

الأهلي يخوض وديتين على هامش معسكر الإمارات

يذكر أن الأهلي يخوض معسكره بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات للفترة المقبلة وتتخلل المعسكر مباراتان وديتان.

وأعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقام حاليًّا في عجمان بالإمارات.

وأوضح أن الأهلي سوف يخوض الودية الأولى يوم الثلاثاء المقبل مع فريق الأخدود السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب اتحاد كلباء.

وأضاف مدير الكرة أن الودية الثانية للأهلي خلال معسكر الإمارات سوف تقام أمام نادي حتا الإماراتي يوم الجمعة المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.