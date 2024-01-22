نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة لعلاج الأخطاء تجمع معتمد جمال بلاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الجماعي بملعب الشهامة بأبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام مساء اليوم الإثنين، على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعدادًا للقاء أم صلال القطري المقبل.

وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها الفريق في ودية الوحدة الإماراتي لتلافي تكرارها في لقاء أم صلال، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

وحرص معتمد جمال على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المقبل أمام الفريق القطري.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا.

