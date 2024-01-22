طاقم حكام مباراة أنجولا وبوركينا فاسو في كأس أمم افريقيا

أحمد جودة - القاهرة - كأس أمم افريقيا

يخوض المنتخب الأنجولي مواجهة قوية أمام بوركينا فاسو وذلك لحسابات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية. وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام المباراة والذي يأتي بقيادة الكونغولي جان جاك ندالا. ويعاون الكونغولي كلا من المغربي زكريا برنيسي مساعد أول، أحمد حسام طه مساعد ثان، بينما يتواجد والبنيني لويس ديجيندو حكما رابعا. وعلى تقنية الفيديو يتواجد المغربي سمير الكزاز ويعاونه التونسي هيثم قيراط حكم فيديو مساعد. موعد مباراة انجولا وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا

وتنطلق صافرة المباراة المرتقبة في العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الحادي عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب ياموسوكرو المواجهة والتي يسعى فيها الفريقين للحسم وخطف التأهل.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الامم الافريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

