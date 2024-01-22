بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي يلا شوت كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي يلا شوت

جولة إفريقية بين Cape Verde - Egypt اليوم، مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الإفريقية، من المتوقع أن يكون لقاء منتخب مصر والرأس الأخضر مثيرًا على ملعب فيليكس هوفويه في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2024.

يدخل منتخب مصر المباراة وهو يتصدرها برصيد 4 نقاط بعد التعادل في مباراتيه السابقتين أمام موزمبيق وغانا. ومع غياب محمد صلاح، قائد الفريق، بسبب الإصابة، ستكون التحديات أكبر على الفراعنة.

من ناحية أخرى، يدخل منتخب الرأس الأخضر المباراة وهو يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزيه في المباراتين السابقتين أمام غانا وموزمبيق. يعتبر الفوز ضروريًا لمنتخب مصر لتحسين فرصه في التأهل، في حين يسعى الرأس الأخضر للحفاظ على صدارة المجموعة وتأكيد تفوقه.

بالنظر إلى أهمية المباراة، يتوقع مشجعو كرة القدم حول العالم أداءً قويًا ومثيرًا من الفريقين، حيث ستحدد نتيجة هذا اللقاء مصير منتخب مصر في البطولة وفرصه في التأهل إلى المرحلة التالية.

متى موعد وتوقيت مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الأفريقية 2023؟

موعدنا مع بث مباشر مباراة مصر وكاب فيردي يلا شوت في المباراة المهمة التي ستقام في الليلة الحالية، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب الرأس الأخضر في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2024. ستقام المباراة في ملعب فليكس هوفويه بويني في العاصمة الإيفوارية.

مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر يلا شوت

وتقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 24:00 بتوقيت أبوظبي، والساعة 21:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

هذه المباراة تأتي في ختام دور المجموعات وتحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين. ستكون فرصة حاسمة لمنتخب مصر لتحسين موقفه في البطولة وضمان التأهل إلى المرحلة التالية. من جانبه، يسعى منتخب الرأس الأخضر للحفاظ على مركز الصدارة والتأكيد على تفوقه.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي اليوم في كأم أمم إفريقيا؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي بث مباشر يوتيوب تم الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024 من قبل مجموعة قنوات بي إن سبورت. ستتم عرض جميع المباريات حصريًا على قنوات بي إن سبورت في جميع أنحاء الوطن العربي، من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

في المباراة بين مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية، ستتم بثها على القنوات التالية: "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX" وهما جزء من باقتي ماكس الأولى والثانية في بي إن سبورت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي اليوم:

تردد قناة بين سبورت ماكس 1 تردد قناة الجزائرية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشفرة القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

رمز الشفرة: 1100001100000000

مفتوحة

أين يمكنني مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس إفريقيا؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر تويتر الحاسمة عبر الإنترنت من خلال وسيلة واحدة، وهي الاشتراك في تطبيق TOD.

تشكيلة مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح.

خط الوسط: حمد فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - عمر مرموش.

ثانيًا: تشكيل منتخب الرأس الأخضر

حراسة المرمى: فوزينيا.

خط الدفاع: لوجان كوستا - روبرتو لوبيز - ستيفين موريرا - جواو باولو.

خط الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين بينا - ديروي دوارتي.

خط الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديز.

من هو حكم مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم؟

سيدير الحكم التشادي الحاج بن محمد اللاهو المباراة المرتقبة بين مصر وكاب فيردي في ختام مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار. سيكون الحكم الجنوب أفريقي توم آبونجيل مسؤولًا عن تقنية الـ VAR، بينما ستكون المحكمة ماريا ريفيت حكمًا مساعدًا للـ VAR. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي بعض المعلومات البارزة عن الحاج بن محمد اللاهو، حكم مباراة مصر وكاب فيردي الليلة:

يبلغ من العمر 37 عامًا، ولد في عام 1986.

بدأ العمل في مجال التحكيم في عام 2004.

حصل على شارة التحكيم الدولية في عام 2012.

شارك في العديد من الدورات التحكيمية التي نظمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

حاز على دبلوم IDE.

عمل سابقًا كممرض في أحد المستشفيات.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دوري الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

في المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد نقطتين، حيث حصل على تعادلين مع منتخبي موزمبيق وغانا. بالمقابل، يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة بست نقاط، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثالث وموزمبيق المركز الرابع، حيث يتواجد لكل منهما نقطة واحدة.

منتخب مصر بحاجة إلى الفوز في مباراته مساء اليوم بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني. وذلك بعد أن ضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل كأول منتخب في المجموعة. لذا، يستعد منتخب مصر للتأهل كوصيف المجموعة لتجنب الدخول في حسابات معقدة للتأهل.

للتأهل كوصيف المجموعة الثانية، يحتاج منتخب مصر إلى الفوز بأي نتيجة بعد تأكيد صدارة منتخب الرأس الأخضر بست نقاط. هذا يعني أن هناك احتمالين، الأول هو الفوز على منتخب الرأس الأخضر ليصل إلى النقطة الخامسة، وبالتالي لن يحتاج لانتظار نتيجة مباراة غانا وموزمبيق التي ستقام في نفس التوقيت.

أما الاحتمال الثاني فهو التعادل مع منتخب الرأس الأخضر والوصول إلى النقطة الثالثة، ولكن في هذه الحالة يجب أن يحسم التعادل أيضًا نتيجة مباراة غانا وموزمبيق ليكون رصيد كل فريق نقطتين.

إذا تأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة، سيلتقي في دور الـ16 مع وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. ومن المحتمل أن يكون الكونغو أو زامبيا الخصم المحتمل.

أما السيناريو الثاني، فهو تأهل منتخب مصر كواحد من أفضل الثوالث في حال عدم فوزه على منتخب الرأس الأخضر وتأكيد غانا أو موزمبيق المركز الثاني. في تلك الحالة، سيلتقي بالفريق الذي يتصدر المجموعة الثالثة، والتي تضم المنتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا وجامبيا.



سبق له أن أدار مباراة واحدة لفرق مصرية قبل مباراة المنتخب المصري أمام كاب فيردي، وكانت المباراة بين فيوتشر وإسكو كارا التوغولي في دور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في النسخة السابقة، وانتهت بالتعادل 1-1، ورفع فيوتشر شكوى ضد الفريق التوغولي، وتم احتساب نتيجة المباراة لصالح فيوتشر بثلاثة أهداف.

قبل مواجهة مصر.. ما هي دولة كاب فيردي؟

تعد الرأس الأخضر دولة جزرية تقع في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا. تتمتع بموقع استراتيجي جغرافيًا، حيث توجد عند تقاطع طرق الشحن الرئيسية بين أوروبا والأمريكتين وإفريقيا.

تعتبر الرأس الأخضر مهمة للأنشطة البحرية والجوية بسبب موقعها، وتضم موانئ ومطارات تعد نقاط عبور مهمة وتلعب دورًا في الاقتصاد المحلي.

اقتصاديًا، يعتمد الرأس الأخضر بشكل كبير على السياحة والخدمات والتحويلات المالية من المغتربين. يعد الصيد البحري أيضًا جزءًا هامًا من الاقتصاد، خاصة صيد التونة.

تعتبر الرأس الأخضر وجهة سياحية نامية، حيث زارها نحو مليون سائح في عام 2023، وهو رقم قياسي يفوق أعلى رقم مسجل في 2019 بنسبة 12٪. تتمتع البلاد بشواطئ جميلة تساهم في جذب السياح.