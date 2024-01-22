زيزو ومروان عطية وفتوح على رأس تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفريق لمواجهة كاب فيردي في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره في الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين على أرضية ملعب فيليكس في أبيدجان، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش - زيزو - مصطفى محمد.

رقم تاريخي في مواجهة مصر والرأس الأخضر

وتأتي تلك المباراة برقم جديد ومثير، حيث تعتبر تلك المباراة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وشارك منتخب الرأس الأخضر في ثلاث نسخ سابقة من الكان وهي 2013 و2015 و2021، ونجح في بلوغ الدور ربع النهائي في بطولة، بينما يعتبر منتخب مصر هو صاحب الرقم الأكبر في التتويج بالبطولة برصيد 7 بطولات.

وفشل منتخب الساجدين في تحقيق أي انتصار بالجولتين السابقتين من دور المجموعات أمام موزمبيق وغانا بعد التعادل ايجابيا أمامهم بنتيجة هدفين لكل منتخب.