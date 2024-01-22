كاميرا الكان.. شاهد غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت كاميرا الكان، جاهزية غرفة ملابس لاعبي منتخب مصر الوطني قبل المواجهة المرتقبة الهامة بين الفراعنة والرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

شاهد غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر

ويواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، في تمام العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن تشهد المباراة بين المنتخبين غياب قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء غانا.

وجدير بالذكر أن الأشعة التى خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور ال16 حال التأهل.



