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أحمد جودة - القاهرة - فرصة مش هتتكرر شاهد دون فلوس.. بث مباشر مشاهدة مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا 2023 | يلا شوت

جولة إفريقية قوية ضمن منافسات جولة الحسم بين منتخبي Egypt Vs Cabo Verde، مباراة مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا، فرصة مش هتتكرر شاهد دون فلوس.. بث مباشر مشاهدة مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا 2023 | يلا شوت، في مشهد رياضي يتسم بالحماس والترقب، يتقاطع طريق منتخبي مصر والرأس الأخضر في لقاء ناري ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يعكس هذا اللقاء لحظة حاسمة لكل من المنتخبين، حيث يسعى منتخب مصر للانتصار وتحقيق الثلاث نقاط اللازمة لضمان مروره إلى المراحل القادمة، بينما يحمل منتخب الرأس الأخضر عزيمة التأكيد على تفوقه والمحافظة على موقعه في صدارة المجموعة، في هذا السياق المثير، يتوقع العشاق تجربة كروية مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يتنافس الفريقان على الأرض من أجل الفوز والمضي في مشوارهما في البطولة.

فرصة مش هتتكرر شاهد دون فلوس.. بث مباشر مشاهدة مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا 2023 | يلا شوت

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه وقرائه، لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر من خلال السطور التالية في التقرير التالي.

موعد ومكان مباراة مصر والرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية

يلاقي المنتخب الوطني المصري الأول مواجهة قوية ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر اليوم الإثنين 22-1-2024، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويسدل الستار عن المباراة على أرضية ملعب ستاد فيليكس هوفويت بوانيي في دولة كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة، على أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مجموعة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقه كلا من منتخب الرأس الأخضر وموزمبيق وغانا.

خاض الفراعنة حتى الآن لقاءين، الأول ضد منتخب موزمبيق انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بينما الأخير ضد غانا وانتهت بنفس النتيجة أيضًا.

يتصدر كاب فيردي جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز ضد موزمبيق وغانا، ليحسم تأهله مباشرةً كأول مجموعة، ويقع منتخب مصر في الوصافة برصيد نقطتين، ويتقاسم كلا من موزمبيق وغانا المركز الثالث بنقطة واحدة.

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غياب محمد صلاح عن منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا

وتشهد المباراة غياب الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر عن المباراة، على أثر إصابته بالعضلة الخلفية خلال الشوط الأول من مباراة الفراعنة ضد غانا الماضي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ومن المقرر أن يغادر صلاح معسكر المنتخب الوطني المصري، بعد مباراة الرأس الأخضر اليوم متجهًا إلى إنجلترا لإجراء برنامج تأهيلي ثم العودة من جديد في حالة وصول المنتخب للأدوار الإقصائية.

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، مصطفى محمد.

تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

تاريخ مواجهات منتخب مصر والرأس الأخضر

لم يسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن واجه منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" في أي مباراة سواء كانت رسمية أو ودية، مما يجعل مواجهة المنتخبين في دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا تاريخية، حيث يتقابلون للمرة الأولى

كيف يتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا؟

يحتاج المنتخب الوطني المصري لتحقيق الفوز ضد منتهي الرأس الأخضر اليوم لضمان التأهل كوصيف المجموعة الثانية خلف للأخير الذي ضمن الصعود رسميًا.

في حالة تعادل منتخب مصر والرأس الأخضر، ينتظر نتيجة مباراة غانا وموزمبيق، حيث أنها إذا انتهت بالتعادل ضمن المنتخب المصري التأهل برصيد ثلاث نقاط، بعدما جاء رصيد كلاهما نقطتين.

وفي حالة فوز غانا أو موزمبيق ينتظر منتخب مصر الحسابات، حتى يضمن التأهل كأحد أفضل صاحب مركز ثالث ضمن الأربعة منتخبات.

حكم مباراة مصر والرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا 2023، واسندت مهمة التحكيم للحكم التشادي محمد الحاج، على أن يتواجد الجنوب أفريقي توم أبو نجيل على تقنية الفيديو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا

وتذاع مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر بكأس أمم إفريقيا اليوم، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD Max.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

هل تذاع مباراة مصر والرأس الأخضر على قناة الجزائرية الأولى ؟

يرغب العديد من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في مصر في معرفة إذاعة مباراة مصر والرأس الأخضر، عبر قناة الجزائرية الأولى المجانية على النايل سات، ولكن لم يتم إذاعة المباراة حيث حصلت القناة على بث 17 مباراة لم تكن مباراة مصر والرأس الأخضر من ضمنهم.

مباراة مصر والرأس الأخضر في إطار كأس أمم إفريقيا 2023 تمثل صراعًا ملحميًا بين قوتين كرويتين. من جهة، يسعى منتخب مصر لتحقيق الانتصار وتحسين موقفه في التصفيات بعد تعادلين في مباراتي المجموعة، بينما يتصدى منتخب الرأس الأخضر لهذا التحدي بعد تأهله المبكر للدور الثاني، ويسعى لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، في غياب القائد محمد صلاح، تتزايد التحديات أمام منتخب مصر، وتشتعل التوقعات حيال كيفية تأثير ذلك على سير المباراة، تتوقع الجماهير تجربة كروية مثيرة وتنافسًا شديدًا في هذا الصراع المثير.

