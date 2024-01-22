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أحمد جودة - القاهرة - فجر رامي عباس، وكيل محمد صلاح، مفاجأة مدوية بشأن إصابة قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما تعرض لشد في العضلة الخلفية أدت إلى مغادرته لمعسكر الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية والعودة إلى ليفربول من أجل تلقي العلاج.

وكيل محمد صلاح يفجرها.. "التشخيص خاطئ"

وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: "الإصابة أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية. سيغيب لمدة 21 إلى 28 يومًا".

وأضاف: "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

وكانت الأشعة التى خضع لها محمد صلاح، قائد منتخب مصر أثبتت إصابته بشد فى العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر حال التأهل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي اليوم الإثنين على استاد ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس أمم افريقيا 2023.