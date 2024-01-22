أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يسقط النجوم في دوري المحترفين

حقق فريق غزل المحلة انتصارًا هامًا خارج الديار على النجوم بهدف واحد دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب نادي السليمانية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة وقبل الأخيرة لحساب المرحلة ألأولى لدوري المحترفين.

نجح غزل المحلة في فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء ووضحت رغبة الفريق المحلاوي في تحقيق الانتصار قابل ذلك دفاع محكم من جانب فريق النجوم واعتمد لاعبوه على بناء الهجمات المرتدة السريعة لكنها لم تكن مؤثرة، قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق ينجح اللاعب "محمد جابر" في إدراك هدف التقدم لزعيم الفلاحين من متابعة لركنية نفذها محمد طارق الكومي.

في الشوط الثاني انحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود أفضلية نسبية للفريق المحلاوي فئ الإستحواذ وحاول فريق النجوم العودة لأجواء اللقاء قابله تألق لدفاعات وحارس مرمى غزل المحلة، ومرت الدقائق تباعًا دون جديد لتنتهي المباراة بفوز غزل المحلة بهدف نظيف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة (32) في المركز الرابع فيما تجمد رصيد النجوم عند (13) نقطة في المركز الثامن عشر.